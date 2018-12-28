律政司唔告梁振英　江樂士批鄭若驊唔熟書促糾正

全城炮轟律政司司長鄭若驊在沒有外聘法律意見下，決定不就前特首梁振英UGL案提出檢控，前刑事檢控專員江樂士回覆東網查詢時直言鄭若驊「唔熟書」，不熟悉律政司的檢控政策，即在6種情況下，律政司須外聘法律意見，當中包括事件有可能為公眾帶來偏見或利益衝突的觀感，江樂士認為梁振英UGL案正正如此，促請鄭若驊盡快撥亂反正。



江樂士表示，鄭若驊早前公開解釋不外聘法律意見的說法，指只有一種情況會外聘法律意見，正正與律政司公布的政策相反，從立法會司法及法律事務委員會今年2月舉行的會議文件可見，律政司在6項不同情況下會外聘法律意見，而鄭若驊提出的涉及律政司內人員的事項只是其中一項。江樂士強調，鄭若驊的前任司長都有遵從有關政策。



江樂士又指，鄭若驊對檢控工作陌生，可能律政司的檢控人員沒有向她詳細交代情況，若鄭若驊獲介紹其部門的現行政策，希望她能盡快將事件糾正過來(put the matter to rights)，就梁振英UGL案外聘法律意見。



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