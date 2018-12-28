永久放寬上落客限制　2021年的士毋須領許可證

政府落實永久放寬的士上落客限制措施，運輸署今(28日)宣布，為落實政府在2017年6月發表的《公共交通策略研究》報告中提出的建議，政府今起分階段永久放寬的士，在下列時段在車速限制為時速70公里或以下道路，實施的所有指定限制區(的士限制區除外)上落乘客的限制。



時段包括上午8時至上午10時，及下午5時至下午7時、上午8時至上午10時，及下午5時至下午8時、上午7時至下午7時、以及上午7時至下午8時。



政府會逐步將全港上述限制區路段展示停車限制的交通標誌下方，安裝「的士上落客除外」的輔助交通標誌，讓的士業界毋須每年續領限制區許可證，工程預計在2021年完成。在工程完成前，運輸署會繼續在每年1月下旬向的士業界發出限制區許可證。



運輸署發言人提醒的士司機，必須繼續發揮自律精神，嚴格遵守「即上、即落、即走」及「不可停車等候」的規定。如出現不遵守規定的情況，令其他道路使用者受阻礙，政府在有需要時會考慮實施交通管制措施，包括在個別路段恢復設立的士限制區等。運輸署亦與警方會繼續密切監察交通情況。警方將對沒有遵守規定的的士司機採取適當的執法行動。