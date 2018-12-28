經找換店匯$30萬逾兩月音杳　巿民疑款項被吞

工聯會立法會議員何啟明今(28日)召開記招，稱收到市民求助疑被找換店侵吞約30萬港元匯款，惟向警方、海關、消委會等部門求助卻不獲受理，事主感求助無門。



事主彭小姐在10月7日透過朋友介紹，到深水埗一間匯率較高的找換店，與銀行匯率連手續費有4000港元的差價，轉帳26.5萬多元人民幣(約30.8萬港元)予身在內地的姊姊買樓。惟轉帳至今，姊姊仍未收到匯款，找換店聲稱內地戶口被凍結，因此未能過戶。彭期望取回金錢，但被找換店拒絕。



彭小姐經何啟明協助下，報警7次，亦報過海關及消委會一次，但不獲受理，何指，當時提供了匯款證明，惟海關指沒有相關證據，他批評執法部門互相推塘，市民求助無門，而現時涉事深水埗的找換店仍在營業中，同時亦擴充了兩間店舖，他相信就算找換店一個戶口被凍結，仍有其他戶口可以正常匯款。事主事後亦向找換店發出律師信，要求找換店還款，否則會循民事索償處理。



彭指，她答應了朋友在1月31日還款30萬港元，現時姊姊未收到匯款，自己又索償不果，感「壓力好大」、「走投無路，會逼到我去死。」



何要求海關及早修例，保障市民利益，同時成立相關部門及小組，以處理多宗的找換店匯款事件。