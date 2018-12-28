同嗒「姊妹花」摸胸揸臀　港大男2年後被控認非禮

喜歡健身運動的男大學生，數年前就讀中學時，結識一對同校姊妹花，並與其中就讀低年級的妹妹成為由戀愛至性話題無所不談的親密朋友。男生剛滿16歲時要求與對方再進一步，兩人遂相約在學校戲劇室「make out(親熱)」，學妹被脫光卻在最後一步拒絕與他性交。兩人事後仍保持聯絡，惟學妹突在兩年後的男生18歲生日當天，往報警指控遭男生非禮，並揭發其姊姊也曾遭男生揸臀。該男生事後被捕，今(28日)在區院承認兩項非禮罪。



現年19歲的被告男生身材健碩及樣貌端正，今由母親陪同到庭，承認在2015至2016年間，分別非禮12歲X及18歲Y，X及Y為姊妹。法官將案押後至明年1月18日，待索閱其感化及社會服務令報告後再行量刑。



辯方求情時指被告現時為香港大學二年級生，其父從商，家境不俗。辯方指被告在內地出生，年幼便被帶往澳洲讀書，惜英文未能追上，使自信心不高及難於建立社交關係。被告12歲時回港就學，成績一直不錯，更喜歡上健身運動，後卻因事與同學爭執出手而被禁足。被告在2014年的一個活動中認識案中姊妹花的妹妹X，X並主動向他發出交友邀請，兩人便成為Facebook朋友。X不時試探問被告有否女朋友等，而被告初時因見有學妹仰慕自己而開心。



惟X其後與被告不但談論男女問題、又問被告曾否喜歡她，更與被告談及敏感話題，並分享與男友親密關係詳情等。就在案發前一天，X告知被告與男友相處不快，被告一時鬆懈而犯了無可補救的錯誤，而被告剛滿16歲，愚蠢以為雙方同意下的親密行為不算違法，故向X多次重申要「within the law (合法)」。被告及後在X拒絕後，並沒有強要。



事隔一天，X並再找被告討論兩人關係，及後又續發送大膽、私隱及與成人有關的訊息予被告，又分享她與音樂老師的關係事情等，被告只是被動地回應，辯方並呈上兩人的訊息紀錄。X期間結識了外國男朋友，便與被告及同學等少了聯絡，但X去年初分手，便又重回學校圈子，與友人談及與被告當年的事情，被告得知後，與X因此發生爭執，質問X「點解要咁講我」等。X其後更在被告18歲生日當天往報案。被告當時正應付升學考試，本想入讀港大工商管理法學雙學位，終未能考獲該學位所要求的分數。



辯方續指至於X姊姊Y，案發時與被告同級，兩人事前亦同參與泰國遊學團，期間發生親密行為。惟兩人回港後並沒有再發展，至案發時，被告在學校走廊遇見Y，因兩人早前的親密行為，及他自己喜歡健身，在碰觸Y臀部時曾言「你要做多啲運動」，愚蠢地以為可以這樣做。而Y當時已即時報告校方，被告更因此簽下一張行為承諾書，以為事件告一段落。被告現已知錯，及在事件後變得成熟。



案情指X、Y及被告於案發時同讀一中學，X與被告為親密朋友，經常在Facebook聊天，話題包括戀愛及性。在2015年5月，就讀10年級的被告詢問7年級的X，可否與他「make out」，兩人遂相約放學後在戲劇室見。兩人擁抱，被告脫掉X衣服，摸X胸及指插X私處等，被告嘗試把陰莖放入X陰部，問X「can I put it in」，但X說「No」，並推開被告。被告的陰莖沒有接觸X陰部，及後因聽見有工人進入隔壁房間，被告逃去。X事後告知朋友事件。



X姊姊Y在2016年9月時，在學校走廊遇到被告，兩人當時就讀12年級。Y突遭被告隔褲揸臀，Y拍被告的手，被告才放手，Y事後把事件告知朋友。