曾接李柱銘投訴東方　江樂士被批掀白色恐怖

前刑事檢控專員江樂士加入圍插律政司司長鄭若驊行列，不過江樂士任內其實都其身不正。1999年5月，以美國為首的北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館後，《東方日報》專欄文章「功夫茶」以「李柱銘做埋美國發言人」為題撰文。李柱銘事後向當時手握香港刑事檢控大權的江樂士投訴，之後更透過江樂士將案件轉交警方，指有關文章涉及「刑事煽動罪行」，引起外界極大反響，結果有關投訴並不成立，惹外界批評製造白色恐怖。



1999年，以美國為首的北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件，造成嚴重傷亡，同年5月12日立法會亦通過動議強烈譴責北約暴行，惟當時身為立法會議員的李柱銘發言時，只重複美國的官方立場，照本宣讀，猶如美國在港發言人。5月14日《東方日報》專欄文章「功夫茶」就以「李柱銘做埋美國發言人」為題，批評李柱銘只懂得重複美國觀點的言論。



在文章見報後約3個月，同年8月10日東九龍總區重案組第2A隊主管致電東方，要求就該篇「功夫茶」到警署接受調查，又指相關文章涉刑事煽動罪行。當年《東方日報》就事件遭警方調查期間，曾批評李柱銘「扼殺新聞及言論自由」，李柱銘其後承認曾主動致電江樂士，請江樂士判定應否就文章採取進一步行動，但辯稱自己沒主動要求警方進行調查，又聲稱自己沒有濫用權力。



警方同年9月發表聲明，表示經過詳細的考慮所得證據及徵詢律政司意見後，將不會考慮對《東方日報》的文章採取進一步行動，亦即證明有關投訴並不成立。