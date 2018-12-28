旺暴案　辯方質疑機動部隊乏人群管理訓練

前年2月發生的旺角暴亂案，4名涉案人士包括本土民主前線前發言人梁天琦等，分別被控暴動、煽惑非法集結及非法集結等7項控罪，高級警司莫慶榮今日(28日)繼續作供，接受另一被告容偉業的大律師盤問。



大律師質疑警方處理當晚的行動失當，現場除了有反應激烈的公眾人士，也夾雜着記者及純粹光顧小販的觀光客，但警方出動的機動部隊缺乏相關的人群管理訓練，沒有將觀光客及示威者分隔開，也不懂得與民同樂，未有讓機動部隊警員光顧小販「食埋一份」。大律師指出，若然當晚被定性為出於社會、康樂及文化目的而進行的集會，則不構成《公安條例》所指的「集結」，毋須預先向警方申請批准。



莫警司不同意機動部隊缺乏相關人群管理的訓練，重申警方所關注的是公眾秩序及安全，而非與民同樂，警方亦一定不會容許警員光顧無牌小販。莫稱據他觀察，現場超過50人，當中有穿藍衣的本民前成員、有戴口罩的人、有人指罵及推撞警員，他有理由相信有人干犯了未經批准的非法集結。



莫供稱，當晚他及同袍將高台推入砵蘭街，目的是想以循序漸進方式勸喻人群返回行人路，不過辯方大律師對此說法有保留。辯方向陪審員播放現場片段，指當時有警員反應過激揮舞警棍，有市民被警員推跌，就連莫警司自己也情緒失控，喝令身後市民「唔好行埋嚟」。