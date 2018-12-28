無「Mark簿」遭降級為警員　前警長申司法覆核

加入警隊17年的男警長在接受刑事調查期間，被揭發多次在上班和下班時沒有在警察記事冊作記錄，並在警察記事冊中留空。警方事後對他展開紀律聆訊，他承認違反《警察通例》和《程序手冊》，結果要由警長降級至警員。他不服警方的決定，昨日(27日)入稟高等法院申請司法覆核，質疑警方小事化大，更形容副警務處長趙慧賢指他對下屬作了壞榜樣的說法屬可笑，他要求法庭撤銷警方的決定。



入稟狀透露，申請人Wong Chun Wai Pett是一名前警長，曾駐守油尖區特別職務隊。他曾接受刑事調查，但沒有被檢控。他在接受調查期間，曾被取去警察記事冊，警方事後就其警察記事冊的事宜對他展開紀律聆訊。警方指他在2014年5月27日至29日期間在2次上班和3次下班時沒有在警察記事冊作記錄，違反《警察通例》，他又於2014年5月13日至24日期間先後7次在警察記事冊中留空，違反《程序手冊》。



申請人在紀律聆訊中承認上述所有控罪，警方原本對他作出譴責和嚴厲譴責處分，但及後把處分加重，改為嚴厲譴責和降級。他之後就降級的處分提出上訴，趙慧賢今年9月駁回該上訴。



申請人認為警方考慮了多項不相關的因素才會給予他降級處分。他質疑警方是考慮到他曾被刑事調查和被停職，才不相信他是忘記作記錄。另外，他在警隊17年期間，從未被裁定違反命令，警方今次是將他短時間內的行政上少許鬆懈放大，指他習慣性不服從命令。此外，趙慧賢駁回他的上訴時，指他應對下屬以身作則，又指他對下屬作了壞透榜樣，但他認為下屬是無權查核他的記事冊，因此覺得趙的說法是嚴重誇大和可笑。



申請人認為降級是最嚴厲和最接近革職的處分，質疑警方沒有考慮到他是認罪。他又聲稱，他是為了方便上司查核他的記事冊和簽名，並因為上司的命令，才把記事冊留空，但警方沒有向他的上司和同事查證。他又質疑警方對他的降級處分與他的違紀行為不合比例。