台幸福堂促停侵權行為　港代理獲批一周準備抗辯

手炒黑糖珍珠奶茶店「幸福堂」的台灣總公司入稟控告香港代理商的案件，今早(28日)在高院原訟庭提訊，原告要求頒下臨時禁制令，禁制被告於案件開審前繼續作侵權行為，亦即要求被告在港經營的「幸福堂」即時結業。



法官表示據其排期，該案的正式審訊日期為2020年2月10日，預計審訊10日，如在這段時間頒禁制令，將對被告影響很大。被告一方隨即表示要求把案件押後兩星期，讓其入誓章並就禁制令一事抗辯。



原告方表明反對，並指早於今年10月被告已在台灣就合約問題控告他們詐騙，其後又在香港率先興訟，卻對詐騙一事隻字不提，並聲稱會於台灣提出民事索償，認為已有充足時間讓被告就禁制令抗辯，但一直沒任何回應，故認為現無必要再押後。



被告方則稱案件確有爭拗之處，因雙方對於協議詮釋方面存有爭議，亦將爭拗原告一方根本從無註冊過其商標。不過法官指，若指原告沒有註冊商標，為何雙方仍簽定合作協議，顯然原告擁有「幸福堂」版權，且被告在宣傳時亦稱「幸福堂」為台灣第一品牌，現卻反稱對方侵權恐站不住腳。不過法官最終決定仍給予被告一周時間準備抗辯，案件下周四(1月3日)再訊，現時暫不頒布任何禁制令。