道士非禮母女案　友人指被告手指插陰拿「玄珠」

報稱道士的中年漢袁銘權藉「作法」驅嬰靈及驗屍毒為名，涉嫌多次摸胸撩陰非禮一名婦人，及對她的15歲女兒上下其手，案件今(28日)在區域法院續審。



女事主X的女友人出庭作供，她指被告是她男友的師傅，2016年8月某天女友人叫她男友上門驅鬼，期間X又抽筋發作，男友說X鬼上身，便把他的師傅即被告找來。女友人解釋因X曾說過若見她病發不要打999，否則她便要再到葵涌醫院留醫數月，所以沒有替她召白車。



當日被告到埗後替X把脈，說X身上有不正常的東西說要入房檢查，接着就說X身上有對身體不好的玄珠，要有性興奮才能拿出來，故「要除衫醫佢」，同時動手脫X的外衣。男友聽到要脫衣後即走出房外迴避。女友人坦言，被告之前亦有替其他女子脫衣醫病，男友接受不了故都會迴避。女友人續指當日被告吩咐她脫去X的內衣褲，她問過X：「師傅話可以幫你醫，但要除衫，你肯唔肯？」她見到X點頭才動手。



之後她見到被告雙手在X的雙乳上不斷搓揉了10分鐘，再將兩隻手指插入X陰道不斷打圈，她禁不住問：「究竟你做梗乜呀？」被告就答：「要將玄珠攞出嚟。」接着被告打開窗，似在X的下體拿了些東西出來扔出窗外。被告之後再重複插了X的陰道兩次，總共歷時達20分鐘。



女友人坦言她不明所以，又問：「你掉咗咩出去呀？點解我睇唔到嘅？」被告就答她：「你哋啲普通人睇唔到㗎，我掉咗啲玄珠上天界，攞返數據落嚟幫X醫病。」當時X已差不多清醒過來，被告就叫她替X穿回衣服。



到9月初被告又到X家中替她驅嬰靈，X見到被告不久又病發，被告又叫她抬X入房攞玄珠，當日X有問過被告：「可唔可以唔用咁親密嘅動作去攞玄珠？」被告就回應：「玄珠係會不斷增生，所以要長期攞」。



到9月底，女友人第三次見被告替X攞玄珠，法事完成後她禁不住跟X說：「始終有病就要去睇醫生，啲接觸太親密，我只係望住都頂唔順，何況你？！話就話半清醒啫，但你都有知覺㗎！」當時X口說會去看醫生，但覺得她仍相信被告，說被告給她驅嬰靈時，她確不自覺做出抱抱的動作。