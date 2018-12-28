裝修工涉姦親女　法醫指女童處女膜未有損傷

44歲裝修工被指性侵犯未滿11歲親生女兒，案件今(28日)於高院續審，控方傳召曾替女童X檢驗的法醫李毓樺作供。李指他在X聲稱最後一次遭被告強姦後3日替X檢驗，發現不到其陰道有任何新舊損傷，其處女膜亦如一般青春期的女童。



李指該年紀的女童如被成年男子的陰莖完全插入，其處女膜一般均會有損傷，但如沒有完全插入，未觸及處女膜則未必會造成傷勢。李亦指如性行為在驗傷前3日發生，其紅腫等亦有機會於3日後完全復原。李亦確認單憑驗身不能確見有否性行為的證據。



控方其後傳召自小四時已教X常識科的男老師作供。他確認是其設立信箱收集學生有關其成長及青春期的問題，方便解答學生的問題以避免尷尬。他確認去年11月21日上X的課前約20分鐘收到涉案字條，認為應有事曾發生，且不可公開討論。由於沒有署名他在堂上有叫寫字條的小朋友午飯時找他，最終沒人找他。



老師指其後發現字條是X所寫，他遂找X詢問並確認是她所寫，遂把其交予同校兩女老師處理。他指當時X的表情是不開心及很擔心且一直低頭。老師又指其實早於10月他亦曾收到另一字條，有學生詢問如遭親人性騷擾應怎辦，當時他認為只是假設性問題，故只在堂上教學生如何處理。



該老師又指教了X一年多，認為她是成續很好的乖學生，操行不錯，會主動發問，與一般同齡活潑小朋友無異。