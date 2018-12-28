首11月192宗工傷死亡　有僱主拒報警圖私了

香港工傷意外頻生，工業傷亡權益會指，今年截至11月已發生192宗工傷死亡個案。該會今(28日)發表本年度工傷及職安大事回顧，指今年共發生20多宗致命工業意外，該會共跟進了54宗工傷意外，發現建造業發生嚴重工傷事故時，負責人常因怕事件曝光而不打999報警，而改致電消防處求助召喚救護車，令傷者未有得到適切治療。



該會總幹事陳錦康指出，工傷意外不報警的情況十分普遍，僱主不想事件曝光而希望私下解決，以免被紀錄或被保險公司加保費，例如上月紅磡都會海逸酒店有工人在吊船工作時墮樓、今年3月機場一名工人在超級一號貨站工作疑被重物夾住最後送院不治，兩宗事故的負責人亦未有報警。



陳又援引近日有報道指2015年發生的一宗奪命工傷事故，僱主只被罰款7000港元，批評現時職安健罰款太少，「香港刑罰係最低」，更指有被告公司愈罰愈少錢。他稱雖然勞工處今年7月已向立法會建議增加最高罰款，但直至今日仍未再傳出消息，質疑政府未有做好把關，「點解意外咁多？就係因為罰則冇阻嚇性。」



該會幹事蕭倩文稱當局仍未正式公布港珠澳大橋工程受傷人數，而今年山竹襲港後翌日出現上班大混亂，她要求政府為惡劣天氣立停工法例。該會指，今年發生多宗意想不到的工傷意外，促當局加強保障勞工，如設職業傷病者復能復職基金、設電子平台舉報不安全情況，並要求僱主為工作環境進行安全評估。