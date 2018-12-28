黑超光頭男齋舖博大霧　呃找贖呃外賣被追緝

荃灣河背街79號一間素食店，今日（28日）下午2時許，一名戴着黑超(太陽眼鏡)、年約40歲的光頭男子，身穿球衣走到上址，手持鈔票到收銀櫃並站在一旁佯作準備購買外賣。剛巧另一名顧客正在收銀櫃購買鹹水角，姓劉男負責人遂往取食物，並叫伙記收錢，該顧客以500港元鈔票付錢，伙記收錢後放在收銀櫃枱上並找錢，其後該顧客接受負責人交給他的鹹水角後便離開。



負責人坐回收銀櫃，期間，在旁的黑超光頭男暗中將自己手上鈔票收入褲袋，向負責人聲稱點了一碟價值60港元的外賣羅漢齋炒麵，並已經付上一張500港元鈔票，要求對方找錢。劉見櫃枱果真有一張500港元鈔票，雖有猶豫，但仍不虞有詐找了440港元，黑超光頭男取走炒麵及找贖後離開。



其後，劉與伙記談及此事時，心感可疑，翻查「天眼」片段揭發事件，於是報警。警方到場調查後，將案件列作「以欺騙手段取得財產」處理，正追緝涉案男子歸案。姓劉負責人事後指，事發時已經覺得事有蹺蹊，但因平日也甚少「拗數」，「我哋通常做熟客生意，佢哋話找少咗錢我哋都唔會拗。」經過是次事件，劉坦言「以後會小心啲，尤其時生面口嗰啲。」



近年，全港多區食肆亦屢發生同類案件，案中男子亦同樣光頭戴黑超，不排除是同一人。當中包括16年12月，有網民在「盡在元朗」群組上載閉路電視片段，可見一名男子趁食肆忙亂期間，向收銀員出示100港元之後收回，但聲稱自己給了500港元，要求店員找贖，結果成功騙去400多港元。



16年6月，一名男子疑趁中午繁忙時間，在大埔大元邨一間咖啡店，假裝拿出500港元買咖啡外賣，趁店員繁忙時暗中收起鈔票，再要求店員找錢，不過原來在場的老闆已透過手機翻看閉路電視片段，騙徒最終無功而還。無獨有偶，2名男子均為禿頭，且俱穿着球衣，外形與今日的甚為相似，未知是否為同一人。