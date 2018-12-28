除夕夜煙花倒數迎2019　維港兩岸多處封路

除夕夜(31日)煙火匯演每年都會吸引大批市民及旅客到維港兩岸觀賞煙花，警方今(28日)召開記者會公布有關交通封路安排，預計當晚灣仔和尖沙咀共有逾30萬人觀賞煙火。對於高鐵西九龍站亦是觀賞煙花好地方，西九龍總區交通部執行及管制組警司鍾雄業表示，預料該區聚集人流會有所增加，警方會額外加派人手維持秩序。



警方預料大批市民會到尖沙咀及紅磡海旁一帶參與除夕倒數及觀賞煙花，屆時會實施人流安全管理措施和分階段封路措施。鍾指，當晚8時實施封路安排，主要集中紅磡繞道、梳士巴利道、廣東道和彌敦道一帶，晚上8時半在天星碼頭一帶的巴士站和九龍公園徑亦會封閉；接着第三、四封路階段，晚上11時半起，由紅磡海旁至尖沙咀其他地方，包括山林道、金巴利街、加連威老道、麼地道與漆咸道南一帶亦有封路安排。



至於高鐵西九龍站方面，鍾指已作風險評估和人潮管理準備，不論站內和站外都有人員維持秩序。



港島總區交通部執行及管制組警司李文耀表示，首段封路將於當晚4時於銅鑼灣實施，記利佐治街、東角道及部分駱克道等封閉；傍晚6時起會視乎人流再封閉部分道路。灣仔北方面，當晚9時實施封路，地點包括博覽道、博覽道中及博覽道東。晚上11時起，介乎分域碼頭街與菲林明道的會議道，以及介乎會議道與港灣道的菲林明道北行左一線，亦會封閉。另外，位於中環8號碼頭對出的一段民光街將會由晚上9時起封閉。



警方強調，當日會嚴打違例泊車，若有違例泊車造成阻塞，警方將會拖走車輛。