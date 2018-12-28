豬農滿意防豬瘟安排　暫停不合作運動

因應非洲豬瘟爆發，漁護署今午(28日)舉行應急措施講解會，與豬場業界會面討論染病活豬入港的應變方法。漁護署表示，已跟業界達成共識，若有活豬在豬場受感染，會全面殺豬，亦已向食環署反映屠場「日日清」，不留過夜豬。業界代表形容會面情況良好，政府積極回應業界要求，他們已停止「不合作運動」，但拒絕評論是否因此令政府受壓。



漁護署助理署長(檢驗及檢疫)薛漢宗表示，若本地農場發現豬隻感染非洲豬瘟，會先封鎖農場，並全面殺豬。若屠房發現豬瘟會將全部豬銷毀，然後清潔消毒，亦有獸醫監察，預計需要幾日時間完成。若在豬隻未入屠房時發現疫情，如能將病豬分離銷毀，其他豬隻經檢測沒有問題便可屠宰。



他表示，豬農對安排感到滿意，有共識與政府合作對抗豬瘟。他又強調，非洲豬瘟潛伏期為96小時，病發時症狀明顯，輕易從病豬分隔開，而屠房會在一至兩日內處理豬隻，相信病豬沒有時間感染其他豬隻。



香港禽畜業聯會副主席林榮源表示，期望「日日清」的方法能夠落實，又透露在今次會面未有討論賠償方法，因考慮到豬隻與市價掛鈎，內容相當複雜，因此只集中討論防疫工作。



立法會議員何俊賢表示，大眾不應過度關注不合作運動，強調今日會面是跟過去與政府一直溝通而達成的結果。