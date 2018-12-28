前機電署總部改建擬添康健中心　商用面積縮減

政府擬將銅鑼灣加路連山道前機電工程署總部及一帶政府用地，重置為區域法院以及改劃作商業用地。規劃署指部分用地擬作新區域法院，將同時容納灣仔區域法院、家事法庭和土地審裁處。現時灣仔區域法院的設施，難以應付區域法院未來數十年的發展，故此因應司法機構對區域法院級別法庭及辦公室地方的長遠需要，作全面審視及研究。



規劃署指經諮詢相關政府部門後，亦計劃增加社區設施，建議在該處提供一所地區康健中心，以及一所幼兒中心。地區康健中心將由政府出資，按地區需要和特色，透過公私合營和醫社合作，提供以地區為本的基層醫療服務，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理及社區復康服務。至於擬議的幼兒中心，將提供100個資助幼兒照顧服務名額，供3歲以下的幼兒使用，以方便區內在職家長。



因應增設地區康健中心及幼兒中心後，商業樓面面積將會相應減少，但由於該等社區設施屬「商業」地帶內經常准許的用途，故原來建議的「商業」地帶範圍及用地其他的發展建議維持不變，包括提供70,000平方米作新區域法院；闢設不少於6000平方米的公眾休憩用地；提供100個私家車及25個商用泊車位的公眾停車場。