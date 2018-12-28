女童疑被親父性侵　辯方質疑事主受母教唆誣告

44歲裝修工被指性侵犯未滿11歲親生女兒，案件今(28日)於高院續審，控方下午傳召事主的母親Y接受辯方盤問。來自湖北的Y稱於06年與被告結婚，並於2010年獲香港永久居民身份，但16年8月與被告離婚，同年10月被告把她趕離屯門單位，她便居於深圳，但每隔一個月會回屯門單位一次並探望女兒X。不過自被告被捕後，她便接回女兒並與她居於屯門的單位。其後有社工協助她找被告簽紙放棄該公屋單位，她亦取回女兒撫養權。



Y稱，在2015至16年X無向她透露發生過任何特別事，她搬到深圳時女兒亦無提及特別事。辯方詢問Y，與被告離婚是否因為被告不喜歡她經常賭錢，及經常玩微信且在微信稱呼一名男子為「老公」，她均否認並指與該男子無見面，只是普通朋友更無稱呼他人為老公。不過Y稱丈夫確曾投訴她經常玩微信「搶紅包」遊戲而不理會他。



Y其後解釋與丈夫離婚，是因X約4歲讀幼稚園時發生了一件事引致，她更在庭上即場痛哭。法官其後指明白有些憶令她難過，但該些事件與本案無關，故毋須她繼續說。辯方及後向Y指出，是她教唆X誣告被告性侵犯她，但Y否認有教唆。



控方其後播放被告被捕後與警方進行的部分錄影會面片段。被告稱與妻子離婚後獨力撫養女兒，他與女兒關係很好，每晚女兒睡前均要他講故事。他與女兒雖然分房睡，但每個周六女兒均會「黐埋嚟」要求與被告同睡。控方下周一續播放被告錄影會面片段。

