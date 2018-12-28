政Whats噏：泛民議題老餅　沈運華認難吸年輕票

嚟到2018年尾，若果回顧今年政壇大事的話，相信唔少人都會諗起兩場立法會九龍西選區補選，當中泛民喺「單議席單票制」嘅不敗神話已經不復存在，甚至連敗兩場，反映過往嘅「六四黃金比」，即六成選民支持泛民、四成支持建制嘅比例亦已被打破。民主黨黃大仙區議員沈運華今日(28日)出席網台節目時就話，其中一個敗因係泛民嘅議題太「老餅」，難以吸引年輕人。



沈運華話所謂「老餅」議題，包括「六四」、「內地異見人士」等，雖然佢認為呢啲議題都重要，但對年輕人嚟講就係「唔關佢事」，佢話自己係80後，都叫「掹車邊」接觸過呢啲事件，但對於00後而言就會相當陌生，亦唔會有興趣，相反做貼地嘅民生工作，例如房屋問題，反而會得到更多支持。



至於泛民吸引力下降，沈都承認呢點，話傳統方式例如遊行，成效經已不大，所以泛民唔單止唔再得到六成選民支持，連政圈人士都愈嚟愈多分歧，好似民主黨早前都爆出大規模退黨事件。不過，沈話泛民其實需要分裂，咁先可以喺2020年立法會換屆時，喺「比例代表制」吸納唔同選民支持咁話。