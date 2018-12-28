網民熱話：過百鷺鳥聚大埔　樹頂「染白」添氣氛

大埔廣福道附近有一處「鷺鳥林」，一向是雀鳥棲息地。而近日亦有網民拍到大埔汀角路也出現此奇景，在人多車多的馬路旁，有大量鷺鳥無懼嘈吵，早前聖誕節期間，更聚首馬路旁邊樹頂「聚會」。



網民Frankie在Facebook群組「Tai Po 大埔」上載圖片，在大埔太和路及汀角路交界，一處樹叢上，有過百隻白色雀鳥聚在樹頂，有網民稱該批雀鳥是鷺鳥。樹頂被牠們「染成」白色一片，十分搶眼。



有網民表示雀鳥已經在此聚居多年，每天早上7點出發「開工」，晚6「放工」就回來休息。不過有人卻不滿雀鳥太多，糞便傳出異味，「行過有臭腥味」、「又臭又易中招」，更有人表示返工在避開此路段。不過有網民希望大家包容，「就讓牠們有個棲息之地方吧」。



網民有話說



Kent P. M. Tsang：每晚6時牠們收工就飛回這裏的，已經好多年了，早上就7點正準時開工由此出發。



Yip Wong：又臭又易中招。



Ka Yin：呢個位不嬲都係咁，行過有臭腥味，所有樹葉變晒白色好似聖誕節落雪咁



王威：就讓牠們有個棲息之地方吧！這方面我們應絶對包容的



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