司法亂象多　學者批餘孽選擇性指指點點

律政司司長鄭若驊在沒有外聘法律意見下，決定不就前特首梁振英UGL案提出檢控，遭前刑事檢控專員江樂士批評「唔熟書」，不熟悉律政司的檢控政策。理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強分析，江樂士不應厚此薄彼，反對派關注的議題就批評律政司做得不好，亦應該關注壹傳媒黎智英涉及的「黑金」秘捐案、違法佔中案，以及涉刑恐東方報業集團男記者案，否則會讓人懷疑他是否「選擇性指指點點」。



現時司法亂象停不了，律政司多次「放生」黎智英，包括「黑金」秘捐案、違法佔中案，至於涉刑恐東方男記者案則石沉大海。陳偉強認為，江樂士應整體性，不應選擇性去評論事件，否則就「只見樹木，見不到整個森林」，整個大問題看不到。陳又相信，現時出現的司法亂象，可能與「餘孽未走，新官做得不好」有關，導致九七回歸以來司法沉淪，近年更變本加厲，有些案件「應告唔告」。



陳續指，鄭若驊今次在梁振英UGL事件中，沒有尋求獨立法律意見，鄭的下屬包括刑事檢控專員，應作出提醒有此選擇，他不知悉今次其下屬有否提醒她，又估計鄭可能一意孤行自行決定，凡此種種，均構成目前司法亂象。



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