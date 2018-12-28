墮投資賭廳騙局　內地漢失822萬人民幣

一名30多歲內地男子墮入賭廳投資騙局，今年4月份在兩名男女游說下出資822萬人民幣(約953萬港元)投資，在6月份收到對方提供的19萬人民幣利息及紅利(約22萬港元)後再無消息，致電賭廳求證揭發騙局，並向司警局報案。涉案李姓女子上周六(22日)下午3時許入境澳門時被截獲，警方正追查在逃人士下落。



被捕李姓女子現年26歲，內地居民，報稱地產中介。她今年4月夥同在逃男子，以每月不少於2%利潤誘騙事主，事主不虞有詐，將822萬存入指定帳戶用作投資賭廳。事主投資後一直未獲消息，直至今年6月22日，李稱投資款項已存入路氹某賭廳，並拍下單據令事主放下戒心。



隨後事主數日內先後3次收到騙徒提供的19萬利息和紅利，之後再無音訊，直至7月事主再聯絡李，對方聲稱因公司生意周轉不靈，故暫時未能提供回報。事主起疑直接致電賭廳，確定李在存款當日，已將款項全數提走，事主深感被騙，向司警局報案。



警方鎖定兩名騙徒身份，李上周六再入境期間被警方截獲，期間疑人承認詐騙，經調查兩名騙徒未有博彩中介牌照，警方遂以相當巨額詐騙罪落案起訴李。