政Whats噏：冧莊掌「末代」旅議會　黃進達諗計撲水

已有40年歷史、具監管業界職能嘅香港旅遊業議會(旅議會)早前舉行換屆選舉，由原任主席黃進達(Jason)冧莊做多一屆，成為旅議會嘅「末代主席」。事關政府正着手籌組旅遊監管局(旅監局)，快則明年上半年成立，慢則最遲會喺2年內全面運作，屆時旅議會將交還監管業界、代收印花徵費等政府職能予旅監局，屆時旅議會最大衝擊係收入大減，故此Jason當務之急係要諗計開拓財源。



旅議會喺規管行業運作方面擔當重要角色，包括設立紀律處分機制、規管會員代理商及持證導遊，仲要代「旅遊業賠償基金管理委員會」收取印花徵費。Jason話，該會正探討同政府合作嘅可能性，例如該會一向做得唔錯嘅業界培訓、研究及危機處理等工作，日後係咪可以取得政府資助，繼續提供服務，希望喺會員費之外，開拓多啲收入來源。



Jason又話，該會嘅財政情況都算OK，但礙於收入大減，日後都會裁減一半人手，事關現時大約60名員工之中，有一半人係做緊註冊、登記及監管有關嘅工作，裁減後呢方面嘅開銷亦會大降。業界人士就話，旅議會有自置物業，所以就算將來落到「凡間」變成一個普通商會組織，財政情況都唔會差到去邊嘅。



由於旅議會功能大變，故此需要大幅修改章程，刪除同監管有關嘅條文。咁會唔會趁機改名呢？Jason就話暫時未有考慮。此外，旅議會現時除咗公司會員之外，仲有香港旅行社協會等8個屬會，想加入該會嘅業界必須先加入其中一個屬會。不過，將來旅議會脫下官帽，唔知呢啲屬會會否選擇脫離呢？



講開今次選舉，由於係末代嘅關係，競爭唔算大，但都吸引一啲打算循旅議會呢個平台，躋身旅監局董事會嘅業界人士參選，最終由6名候選人競逐4個理事席位。Jason就話，旅監局確實有3個董事名額係留畀旅議會，但佢哋未決定用乜嘢形式指派或選派代表。展望未來，佢主要工作都係做好同旅監局嘅交接及過渡，相信將來旅議會仍然會係最具代表性嘅業界組織。