沙中線醜聞愈揭愈多　議員促拆除重做

沙中線紅磡站鑿石屎檢查再發現多4支鋼筋接駁「肥佬」，另有螺絲帽完全無接駁過鋼筋。有立法會議員指螺絲帽沒有連接鋼筋的情況非常嚴重，屬於造假；至於有扭入螺絲帽的長度不達標，但同時無外露扭紋，只反映兩大可能性，一是有剪鋼筋，另一可能則是質量出問題，促請港府作最壞打算，盡快公布各種後備方案，「唔好好等運到咁」。



立法會議員譚文豪批評港鐵及港府在無實質理據時仍過份樂觀，認為現階段已反映需作最壞打算，及最好準備，包括是否需要進一步加固，涉及的額外時間及成本，沙中線是否需要局部開通等，港府亦需要考慮補救是否仍交由港鐵監督。



立法會議員田北辰指今次數據顯示，鋼筋懷疑被剪的可能性愈來愈高，估計今次公布的檢查中，至少有3支鋼筋被剪。他又指綜合兩次公布，合共有10支鋼筋接駁「肥佬」，其有4支更在頂部，「初時估計頂部唔應該有咁多，因為任何人行過都見到，即係直情當監工無到」。



廿三萬監察發言人王國興指問題發生至今已不能再接受，揭示的問題愈來愈嚴重，月台結構安全成疑，不排除需要拆除重做。他表示港府公布的數據中，近半肥佬，最新披露的數據進一步顯示有懷疑剪鋼筋的風險，擔心紅磡站已經出現豆腐渣工程，「好似補衫咁，左一忽，右一忽，就算補番都溶溶爛爛。」