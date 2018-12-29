發射台：內地密冚豬瘟　港府把關無能

內地非洲豬瘟失控，疫情持續南下，目前已「攻陷」二十三個省市區，包括廣東省，直逼香港。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》指出，內地抗疫工作為一紙空言，地方政府隱瞞疫情遲遲不報，甚至謊報死豬是凍死，總之「冚得就冚」，導致疫情迅速擴散。而香港先後遭禽流感、沙士及豬流感侵襲，節目直斥政府把關不力，令香港如同「無掩雞籠」，恐非洲豬瘟隨時在港大爆發。



非洲豬瘟已蔓延至為香港供應豬隻的廣東省，中招的廣州市黃埔區，一年前已被劃為畜禽禁養區，但實際仍遍地養殖場，結果引爆疫情。另一確診疫情的珠海市香洲區，事發前已有生豬異常死亡，但當地政府竟辯稱是豬隻體質弱而凍死，甚至疫情爆發要開始撲殺豬隻，當局疑因當日是冬至節日，遲遲隱瞞不報，為了「冚住」疫情，不惜將民眾安全拋諸腦後。



撲殺豬隻的過程亦充斥問題，網上有片段顯示，多隻活豬連同大堆禾稈草，一起被推落幾十米深的大坑內再點火，被燒的豬隻在坑內四圍跳，直至被燒焦。如此燒豬的做法既不人道，亦有機會令豬隻身上的病毒留在泥土，污染土壤甚至地下水。鄰近的台灣則是用焚化爐高溫焚化，台灣海關亦成功截獲多宗遊客私攜豬肉入境的個案，相較內地抗疫工作只流於粉飾太平，宣傳豬瘟不傳人，強調食豬肉無問題，可見內地當局的抗疫僅為一紙空言。



至於香港，多年來先後有禽流感、沙士、豬流感及有毒大閘蟹等輕易流入香港，令港人付出沉重代價。面對非洲豬瘟直逼香港，港府僅強調病毒不傳人。國內非洲豬瘟疫情未受控下，香港這個「無掩雞籠」實在令人擔心隨時會大爆發。



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