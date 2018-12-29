中環灣仔繞道東行線1.20通車　中環5分鐘到北角

中環及灣仔繞道和東區走廊連接路(繞道)將在下月二十日起分階段通車。運輸署昨宣布，首階段東行線全線通車，屆時駕駛人士由中環往北角只需五分鐘；西行線部分路段因要進行道路接駁工程，故在次階段才能全線通車。對於早前繞道被本報揭發出現滲水問題，運輸署重申並不影響繞道的結構完整和安全，其設計備有適當的疏水設備將滲水排走，故容許有限度的滲漏。



繞道全長四點五公里，其中約三點七公里為行車隧道，旨在紓緩港島北的交通擠塞。繞道早於○九年動工，但至下月始通車，其間相關路段「塞足十年」。根據運輸署昨公布的兩階段通車時間表，下月二十日起東行線會全線通車，西行線部分路段因進行連接林士街天橋的道路接駁工程，故要次階段才能全線通車。



運輸署又指，林士街天橋東行連接干諾道中的下行斜路所有行車線將封閉，以進行接駁林士街天橋的工程，駕駛人士可經繞道隧道東行及民寶街前往各區。該署預計，有關接駁工程需時約一個月，待工程完成，繞道可全面通車。



本報早前揭發，繞道的隧道段多處嚴重漏水，令部分固定牆身飾板的鐵扣長期接觸鹹水生銹，擔心通車數年後鐵扣銹蝕鬆脫，會出現「冧板」事故。運輸署昨指，繞道早前出現的滲水情況輕微，工程團隊亦已妥善處理所需的修補工作，不會影響繞道通車，而通車儀式下月十九日在繞道隧道的中環出入口舉行。