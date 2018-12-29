疑用廉價內地玻璃膠封駁口　隔音罩淪水簾洞

本報早前獨家報道中環及灣仔繞道隧道段嚴重漏水之餘，北角東區走廊新建隔音屏障的頂部最近亦出現滴水問題。知情人士爆出更多內情，原來隔音屏障半年前剛建成不久，在一個雨夜中多處駁口滲入大量雨水，令隔音罩內出現「雨景」。他懷疑問題出自施工用的玻璃膠採用了不符合約要求的內地廉價貨，因玻璃膠防水度及黏合力不足致嚴重漏水。路政署堅稱有關工程使用的玻璃膠合乎規格要求，並指內地玻璃膠僅用於臨時工序。



知情人士指出，根據北角東區走廊新建隔音屏障的合約要求，應採用SCS2900型號玻璃膠進行隔音罩頂部接駁位封口工序，這款玻璃膠在港每支售卅多元，濃度及防水度均較高，不少政府工程均有採用。但這型號玻璃膠可能會讓使用者覺得太「杰(濃稠)」，唧膠太慢或會阻礙施工進度，於是混入廉價的內地貨一同使用。據了解，從珠海購入的內地玻璃膠只需數元人民幣一支、質地較稀。



知情人士表示，隔音罩的質量問題不久便浮現，今年六月初一個晚上下起大雨，已裝上隔音板及唧好玻璃膠的隔音罩，多處駁口位湧入大量雨水，隔音罩內頓變水簾洞。由於隔音罩頂部會加裝花槽等綠化設施，當堆滿泥土及植物，日後漏水情況恐更為嚴重。



路政署回應指，東區走廊隔音罩現階段正就隔音罩頂部的隔音板、綠化及排水系統等進行防水測試，駐地盤工程人員正密切監察有關工作，以確保工程符合合約要求。於隔音罩工程使用的SCS2900型號玻璃膠合乎規格要求，至於本報查詢的內地品牌玻璃膠，該署聲稱曾應用於建造隔音罩支架基座的臨時工序過程中，以作臨時封口之用，並已於該工序完成後移除。