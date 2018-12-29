東方日報A1：東廊30噸鋼架裝嵌唔啱牙　玻璃膠補罅

耗資三百六十億港元打造的中環及灣仔繞道和東區走廊連接路終敲定通車日期，但繞道臨通車前夕再傳出工程懷疑甩漏醜聞！繼繞道隧道段被揭嚴重漏水後，北角東廊新隔音屏障的架空巨型路牌鋼支架建造工程亦爆出施工質量問題，涉事鋼架多個預製組件疑尺寸出錯，施工安裝時「唔對位」，未能順利收緊螺絲，最少十多處接駁位嚴重「離罅」，罅隙最闊超過卅毫米，足以放入成人手掌。有知情人士爆料指，在補救過程中，部分組件接駁位的螺絲口被改大，以便能扭入螺絲裝嵌組件，接口之間的罅隙則「攝」入鐵板填滿，再用玻璃膠封口遮掩。該人士憂慮重達三十噸的鋼支架及巨型路牌在安裝欠妥下，隨時出現坍塌事故，危及途經的市民安全。



今次爆出工程質量問題的是路政署合約HY/2009/19的中環及灣仔繞道－北角段隧道及東區走廊連接路工程，合約總值逾四十億港元。工程主要是改建介乎興發街與一間學校之間的一段東區走廊，以及興建隔音屏障、園景平台及道路排水等。



知情人士透露，合約中列明承建商需於上述的新建隔音屏障裝設四個巨型架空路牌，其中一個位於北角西行線上的路牌，數月前在吊運預製件進行安裝工程時，工程人員發現組件有至少十多處「唔對位」的情況，鋼架之間的駁口位無法緊密接合，出現罅隙。該人士指出，如果問題出自預製件的成品與圖則有出入，則有需要修正預製組件，過程中需重新安排大型吊運機械及人手。



但他表示，有燒焊工人其後被安排在支架上「call窿」（即開出螺絲口）或改大部分原有螺絲口，以便能對位順利扭入螺絲裝嵌支架，不過，部分螺絲口卻開得比螺絲頭大，扭入螺絲後，螺統有可能整粒「脫口而出」，於是工人再用行內稱為「平介」的螺絲墊片遮擋螺絲口空位，再強行扭入螺絲。



經修改螺絲口及扭入螺絲，組件接駁位仍有罅隙，於是再採用一批鐵板，將之切割至大小形狀與鋼架接駁位相若後，再將兩至三件鐵板「攝」入罅隙中間填滿，然後以玻璃膠封口。如果從地面向上眺望鋼架，難以察覺鋼架組件之間的駁口其實沒有直接緊密接合。



資深土木工程師倪學仁認為，按圖則顯示，上述的鋼結構都是在工地外預製後，再在工地以螺絲安裝裝，懷疑是預製件的尺寸做得不好，因此接口出現空隙。他指，預製件在工地安裝時可能「修歪」，調整時要鬆開多個接口，結構上不可「開大個窿」，放墊片則是偷懶的方法。



香港建造業總工會理事長周聯僑亦指，螺絲口不能比螺絲頭大，墊片的作用亦非用來防止螺絲穿過螺絲口。而一般金屬接觸位必須脗合，不能有過大的罅隙，但如果後期加入的鐵板厚度與罅隙空間及螺絲口脗合，應該可以接受。



本報記者就上述施工質量問題向路政署求證，該署回覆稱，隔音罩內會安裝若干架空標誌，有關架空標誌由金屬支架及路牌組成，每個承載路牌的支架均由承建商提供設計及經獨立查驗工程師批核，再由駐地盤工程師審批，而於施工期間，駐地盤工程人員會監督施工符合設計及安全標準，並確保螺絲扭緊至要求的力度，以保障安全。



該署形容，承建商會根據實際情況，以鐵板「輕微調整」個別接駁位置，令接駁位置更緊密，而整個架空標誌完成後亦通過獨立查驗工程師及駐地盤工程師檢查，以確保其質量符合合約的要求。