西九高鐵櫃位貼環保紙惹禍　旅客私隱任睇

旅行團團員個人資料離奇被貼在高鐵售票窗，購票者「一眼睇晒」！高鐵西九龍站日前有售票窗貼上環保紙，疑遮掩窗口內情況，但環保紙竟印有一個經空路出境香港旅行團客人個人資料，包括團員姓名、港澳通行證號碼及出生日期等。在人來人往的高鐵站，輕易可見。追查下原來事件責不在高鐵售票處，港鐵表示當時是承辦商職員在窗內處理由旅行社交來票務資料時，未為意環保紙背面印有該旅社其他客人的個人資料，該職員短時間已撕下該環保紙。個人資料私隱專員公署表示會循規展開事件審查。



本月廿一日早上在高鐵西九站有大批旅客排隊購車票，讀者李先生在二十五號窗口排隊時，見窗口玻璃貼上一張環保紙遮掩窗內情況，「好容易望到張紙的內容」，赫然發現是一張旅行社團隊分房表。表上寫有旅行社今年八月十日乘坐中國國際航空，由香港出發前往成都的七日六夜旅行團，除出發日期及航班編號外，更詳細印出至少十一名團員的中英文姓名、護照號碼、性別、年齡、出生日期及分房情況等。



記者隨後再到西九站查察，有關紙張已被撕下。港鐵回應指本月廿一日下午，一名在西九高鐵站售票處工作的承辦商職員處理由旅行社遞交的票務資料時，未有為意旅行社使用回收紙張，背面印有其他屬該旅行社旅團的個人資料，職員將其暫時放於窗口前，因此資料有機會被其他人看見，事實上，職員在短時間內已收回文件。公司十分關注今次事件，並已即時向旅行社反映，避免將與票務無關的資料交予售票職員，亦提醒負責的承辦商職員要加倍小心。有職員疑洩露個人資料所屬旅社負責人強調公司有指引規定，必須銷毀已用完的客戶個人資料。



香港旅遊業促進會總幹事崔定邦指出，旅行社都會保存客戶資料一段時間後碎掉，涉事職員出於環保考慮而循環使用紙張，卻無為意背部有個人資料，建議業界實行「無紙化」，改用電子資料作記錄，避免類似情況發生。



私隱專員黃繼兒表示，旅行社要保障個人資料不能未經准許或意外地被查閱、喪失或使用等，否則有可能違反《私隱條例》，即使聘用外判服務供應商協助處理及銷毀個人資料，仍須採取合約規範方法或其他方法，以防個人資料未獲准許或意外地被查閱等。黃建議機構制定內部政策及指引，定期有效監察，若違反保障資料原則，私隱專員可發出執行通知，不遵守執行通知即屬犯罪，違法者一經定罪，最高可被判處罰款五萬港元和監禁兩年，若罪行持續則可每日罰款一千港元。