探射燈：內地抽查電動滑板車　無一合格

風火輪及電動滑板車近年愈受歡迎，於內地購物網輸入「電動滑板車」出現近5萬個相關產品，最便宜200多元人民幣有交易。惟內地近年頻頻發生電動滑板車意外，當地部門抽查商舖及網店出售的40批電動滑板車，結果無一合格。有機械工程師指，廉價電動滑板車的電池保護性弱，容易出現短路危機。



國家市場監督管理總局早前抽查2個實體店批次及38個網絡平台批次的電動滑板車，合格率為0。當中8個批次的鋰電池在重物衝擊測試時起火爆炸；3個批次的充電器電池長期大電流充電，降低電池壽命，增加電池起火及爆炸風險。而大部分電動滑板車都有車速過快、煞車性能差的問題，個別車的車把、車身、車體的強度不達標。



機械工程師盧覺強指，部分廉價的電動滑板車鋰電池外殼質量參差，保護性能弱。一旦遇到撞擊，電池容易被壓扁，正負極可能「黏埋一齊」，繼而出現短路情況。另外，由於電動滑板車電流大，如果經常「又叉又用」，容易令電池過熱，線圈熔解，除縮短電池壽命外，更有機會出現起火危機。另外如果車體強度不足，難以承拓人體重量，有機會出現變形、扭曲，甚至折斷，易生意外。

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