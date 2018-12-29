探射燈：港政策落後　空談綠色生活

新興代步工具電動滑板車及風火輪等在世界各地興起，有公司甚至將共享概念蔓延至電動滑板車風潮，使之成為新興的通勤或消閒玩具。不過涉及的傷亡意外亦不少，有見及此，部分國家制訂特別法規，監管使用者和電動滑板車的規格。



歐美等地至少有4家公司推出共享電動滑板車。它們相繼進駐西班牙巴塞隆拿、法國巴黎、德國柏林、瑞士蘇黎世等多個大城市，費用約為每小時1美元。雖然歐洲國家未有法律規管電動滑板車，但美國部分地區，使用時必須擁有駕照並建議佩戴頭盔。新加坡今年實施《活躍通勤法令》，零售商只能出售合乎規定的個人代步工具，市民只能於行人路、單車徑和共用道上行駛，行人路最高時速為每小時15公里，違者可被罰款5000元新加坡元或面臨3至6個月監禁。



「政府成日講話綠色生活，但係對於呢啲新科技個思維一啲都唔開放！」香港汽車及交通關注組召集人葉世雄批評，政府現行無任何單車政策，遑論規管電動滑板車這類「有動力的滑板車」。他指如果政府認為有關車輛危險，大可立法規管，就其馬力、物料、速度等進行把關，禁止入口不合規格的電動滑板車，令市民可以既安全使用，又能享受科技帶來的樂趣。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

