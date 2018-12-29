Dr.東：勤習易筋棒十式　病友減退化增活力

不少人經歷大病或受疾病影響，活動能力有機會大不如前。現年六十九歲的鄒志剛，數年前診斷出患小腦萎縮症，需要坐輪椅出入，說話亦變得口齒不清。直至兩年前，他接觸到「易筋棒」運動，即使坐在輪椅上亦可利用木棒伸展肌肉、關節和身體部位，從而改善他上半身的活動能力，減慢退化。他積極參與運動，去年年底更獲得教練資格，期望向更多病友推廣此運動。



鄒本來從事保安工作，喜歡打籃球，沒有長期病患，其後偶爾飲水「濁親」、步履不穩，數年前入院檢查時，醫生始告知他有輕微中風，鍛煉過後他雖回復行動能力，但變得容易跌倒。鄒約於五、六年前跌倒再次入院，以為再度中風，後來被腦科專科醫生診斷患上小腦萎縮症。他表示，醫生曾告知他，患病後情況最壞可以完全失去自理能力，要插鼻喉、大小二便要他人幫忙清理，他聽到後心情頓時跌落谷底。



鄒患病後身體日漸衰退，約半年需坐輪椅出入，失去說話能力，「屋企人成日話：『都唔知你噏乜。』」他曾因此意志消沉，足不出戶，但他沒有放棄，每天到公園撐着扶手走路鍛煉下半身肌肉。其後他在社區中心認識一班喜歡運動的朋友，因緣際會認識易筋棒運動教練，自此每周均上堂學習。



易筋棒教練吳國全表示，易筋棒並非新興運動，已有半世紀的歷史，可以柔軟筋腱、舒筋活絡，透過至少手臂長度的木棒，做出十式的動作，有效紓緩坐骨神經痛、網球手、彈弓手和五十肩等慢性痛症。他指，所有人均適合做易筋操，惟建議「痛就要停」，一旦做動作時感到有痛楚，便要暫停。



鄒學習易筋棒約兩年多，認為第五式「腋夾高提」對他最有幫助，因為在患病初期，提起手臂時未能完成伸直，但在易筋棒支撐及日子有功之下，現時「三兩下手勢」便可舉高手臂。鄒又指，學習易筋操後，他整個上身關節及肌肉變得靈活，「感覺退化得冇咁快」，又可以認識一班朋友，變得更加開朗，後來他加入小腦萎縮症協會，勤力參與會務及與會員聯絡，增加溝通機會，「聲帶好似開咗！」說話清晰度亦有改善。



為推廣易筋棒運動，運動改變人生基金會將在明年一月五日於西環卑路乍灣公園舉行「千人操運動日」，屆時約一千人會一同做易筋操。



易筋棒十式如下：



第一式：雙搖兩擺

臂屈曲，棒擺上，保持伸直，眼與肩周同寬

眼望棒頂，盡貼耳仔保持垂直，提起腳踭

向一邊擺動，重複上述動作



第二式：環圈企柱

手及棒保持垂直

轉上、轉下



第三式：交搭伏手

手向前伸直棒保持水平

提右手半圈，雙手成交叉

反方向轉一圈雙手成交叉



第四式：膊托冚圈

手向前伸直棒在手臂下

棒轉一圈在手臂上，再轉一圈在手臂下



第五式：腋夾高提

握棒手背向天

虎口卡住棒過穿腋下

向上舉起，掌心向天

復原，做另一邊



第六式：千斤後舉

握棒在腿前、舉棒到頭上，重複一次

握棒在肩後



第七式：挑燈半擔

握棒在腿前

屈手跨頭、保持伸直、提起腳踭

向前伸直成九十度

復原，做另一邊



第八式：頸枕仰臥

握棒在腿前

舉棒在頭上方

降在頸後、碌頸三次

向上望



第九式：反腕過背

握棒在腿前手心向天

右方提起反手扭毛巾

屈手跨頭

舉棒在頭上方

放背後、擺直、擺平



第十式：胯底旋轉

棒放在大腿下

趾尖向下垂直

順時針轉四圈、逆時針轉四圈



資料來源：運動改變人生基金會



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