法律界轟鄭若驊處理輕率　態度無恥囂張促辭職

律政司司長鄭若驊在沒有外聘法律意見下，決定不就前特首梁振英UGL案提出檢控，引來全城炮轟。立法會調查UGL事件專責委員會主席謝偉俊認為，事件涉及廣泛公眾利益，形容鄭若驊日前的解釋是「眾人皆醒我獨醉」，期望鄭再作清晰解說；亦有法律界人士批評，鄭就事件解畫的態度囂張、不耐煩，直指其處理手法輕率又誤解相關政策，難以服眾，應考慮辭職。



謝偉俊今早(29日)在電台節目表示，認同前刑事檢控專員江樂士的看法，在今次事件有需要外聘法律意見，而且相關原則並非無中生有，期望鄭可進一步釐清理據。謝續指，不應太狹義理解利益衝突，因利益衝突不只局限於受查對象與律政司本人及其內部部門，而是關乎廣泛公眾利益，故事件的焦點已不在於律政司的決定是否正確，而是檢控政策有沒有改變，希望鄭向立法會交代。



謝又提到，由於梁振英、政府司法及行政部門一直拒絕提供相關文件及申報內容，令委員會調查工作有困難。被問到會否解散委員會，謝指要視乎其他委員意見。



前大律師公會主席梁家傑則指，鄭若驊誤解有關政策，在事件中「無恥、無知、無能、無賴」，如未能解釋清楚，應考慮辭職。



行政會議召集人陳智思表示，自己並非有法律背景人士，不會評論律政司決定對錯，但既然社會仍有不少疑問，認為律政司司長鄭若驊需要透過不同方式繼續解釋。



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