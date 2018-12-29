人為山火5年燒950公頃郊園地　環團籌款助保育

為提高市民的環保意識，長春社今日(29日)在元朗大棠大欖郊野公園舉辦大型野外定向比賽「Eco-Rangers生態捍衛戰」，為環保教育及樹木保育籌款，吸引近400人參加。長春社指出，5年間有950公頃的郊野公園被人為山火破壞，故今年活動以預防山火為主題，加強市民防火意識。



活動原定於10月舉行，但因超強颱風「山竹」在9月吹襲香港，對郊野公園造成破壞，導致活動需要延期。漁農自然護理署署長梁肇輝在開幕禮致詞時指出，山竹的破壞力在30多年以來前所未見，不少郊野公園中的大樹亦被吹倒，至11月中大部分郊野公園的設施已完成修復，但仍有小部分工程需等待招標。



梁又提到，大部分山火因人為疏忽所致，例如在清明節或重陽節時遺留的火種，或遊人留下煙頭等。他指出，在山火季節，郊野公園有山火專責隊伍24小時駐守，一旦發現山火會立即撲救；漁護署亦會與消防處、民安隊及飛行服務隊保持緊密合作，若山火蔓延會升級行動。梁稱，經過多方面的努力後，山火數量由20多年前的每年300宗大減至近年的每年約20宗。

