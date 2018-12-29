連續8日多雲有雨　除夕元旦上調預測最低12°C

冬季季候風「吹」得係威係勢，點知......天文台早前預測除夕(31日)、元旦(1月1日)及元旦翌日(1月2日)連續3日均低見11度，市民要凍冰冰倒數迎新年，不過天文台今日(29日)上調除夕及元旦的預測，由原本預料的最低11度調升至12度，除夕最高氣溫更有16度，兩日都多雲有幾陣雨，唔知會唔會影響睇煙花嘅雅興呢？



天文台表示，受強烈冬季季候風影響，未來數天廣東沿岸天氣持續寒冷，風勢較大及有幾陣雨，預料冬季季候風會在下周後期逐漸緩和，廣東氣溫將稍為回升。此外，位於菲律賓的熱帶氣旋會在明日(30日)進入南海，隨後橫過南海南部。



最新九天天氣預報，明日起連續8日多雲或有雨，明日、下周一除夕及下周二元旦天氣寒冷，氣溫介乎12至16度。下周三(1月2日)最凍，氣溫11至14度。下周五(1月4日)氣溫逐漸回升，由當日最低14度升至再下一個周一(1月7日)的最高20度，並會短暫時間重現陽光。至於下周六(5日)廿四節氣「小寒」則不太寒，最高達19度。