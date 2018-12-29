小學生大棠賞楓直呼好靚　深圳客嫌不夠紅：不想再來

雖然今日(29日)天氣相當清涼，但無阻市民趁周末到元朗大棠賞紅葉。根據漁農自然護理署昨日(28日)更新的「紅葉情報」，大欖郊野公園楓香林紅葉指數達B級，即「開始紅」級別。現場所見，大棠山道部分楓樹已經轉紅，雖然未至於一片紅海的盛況，但仍吸引了不少市民扶老攜幼前來「打卡」。



樊先生與太太帶同3歲兒子和1歲女兒前來賞楓。他表示，在子女出生前亦有和太太一起來看紅葉，今年則首次帶一對子女過來。喜愛行山的他不時會來大棠，亦特地買了嬰兒行山背架，方便帶女兒郊遊。雖然今日樹葉仍未完全轉紅，但他未感失望：「無咩所謂，最緊要天氣好。」



小四的陳同學與家人和朋來賞楓，沿路拿着相機拍攝。首次來大棠的她直呼：「好靚！有啲葉好紅。」她雖然認為要走一段山路才能到達楓香林頗辛苦，但亦會想再次到訪：「因為啲樹好靚。」



深圳遊客陳先生表示，今早花了約2個小時，由落馬洲口岸過關後坐車到大棠。他指，幾年前曾來過賞紅葉，今年特地與太太再來一睹紅葉林風采，可惜景色未如理想，感到有點失望。他嘆謂：「兩三年前來是一片紅的，現在都沒甚麼了，以後不太想再來了，感覺不太好。」