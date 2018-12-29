陳淨心復出轟黎智英亂港　政府打擊港獨不力

自2014年違法佔中(佔領行動)後，愛港行動召集人、人稱「淨心BB」的陳淨心淡出政圈，曾經作為「反佔中」風頭人物的她近年曝光率已大大降低，惟她今日(29日)「復出」率領近20人到政府總部外示威，指當年佔中，以及壹傳媒黎智英向不少泛民人士作「黑金」政治捐獻等，均令香港社會無法安寧，加上近年興起港獨思潮，批評特首林鄭月娥打擊不力，要求政府堅決打擊港獨，維護社會安寧。



陳淨心指，佔中期間出現很多不明來歷的物資，相信是透過黎智英的「黑金」購得，批評黎向泛民人士捐「黑金」，同時勾結外國勢力發起佔中，搞亂香港，她認為這反映香港無法有效監察「黑金」的滲入，也無法有效監察議員。至於港獨方面，她強調沒有任何討論空間，在這議題上應「半步不讓」。



被問及為何「復出」，她稱經歷佔中後，「要醒嘅市民都應該醒咗，唔醒嘅就係無法叫醒嘅裝睡的人」，故曾轉趨低調，而林鄭月娥上任後，陳期望對方能致力維護社會安寧，惟至今仍未見成績和進展，故決定「復出」表達訴求，冀政府能聽到她的聲音。