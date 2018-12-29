寒流下市民逼爆工展會　保暖衣進補藥材熱賣

工展會今(29日)踏入第15日，雖寒冷天氣警告生效，仍無損市民血拼意欲，會場內擠得水洩不通，人篋爭路，有羽絨展商指今日生意額突然飆升，甫開場市民已爭購羽絨。



羽絨專營的EIKOWADA市場營銷經理梁偉亮表示，今日特別多人買保暖衣服，甫開場已售出4套羽絨，而約300港元的保暖內衣一個早上已賣出30套，比平日同樣時間的4套賣多6.5倍，防水外套銷售額亦比平時多5倍，認為是天氣轉冷加上周末緣故。他對銷情十分樂觀，預計會增15%，因未來數天都寒冷，市民會「入重貨」，又稱不會劈價促銷，直言「只怕(賣)斷碼」。



御藥堂總經理王翠蘭表示，暫時銷情比以往增加20%，當中蟲草靈芝最暢銷。她指天氣凍無影響銷情，反而帶動湯包銷量，「天氣凍啲客會想試飲湯，試完有衝動想買」，人均消費逾千港元，最大單宗成交30幾萬港元，包括冬蟲草、滴雞精。



展場內不少市民冒寒食雪糕，姓梁小朋友吃得津津有味，認為即使如此天氣下吃雪糕亦不覺凍，又稱十分喜歡來工展會，「因為有嘢食！」梁父表示幾乎每年都來工展會，笑言因兒子貪吃，大部分戰利品都是食品，又稱剛開始逛已買了1000港元東西，更豪言無預算，「睇啱就買！」



任小姐專程由藍田來工展會買羽絨，她稱花2000多港元買了桃紅色羽絨，稱會場買羽絨比其他地方便宜，香港的天氣雖不用穿羽絨，但「買定去旅行」。