全面人口普查2021年進行　九成住戶可填短問卷

每10年一次的人口普查將於2021年6月30日展開。根據政府統計處向立法會遞交的最新文件顯示，是次人口普查屆時36日，是歷來最長時間的人口普查，預計會分2階段進行，首階段暫定6月30日至7月17日；次階段則由7月18日至8月4日。為方便市民填寫問卷，問卷將會提供電子版，市民可利用智能電話或平板電腦隨時隨地填寫。



根據統計處的資料顯示，2021年進行的人口普查會對全港約9成住戶、約231萬戶發放「短問卷」進行簡單點算，以搜集基本資料；再透過「長問卷」訪問其餘1成住戶，包括有關人口特徵及屋宇單位特徵資料等。而是次人口普查會繼續採用多種模式搜集資料，首階段會以電子問卷、電話訪問及郵寄問卷形式進行，次階段則加入家訪面談。



由於是次普查幾涉近全港住戶，統計處需聘請大量臨時外勤統計員，以11年人口普查為例，統計處便聘請約1.8萬名臨時外勤統計員。為回應公眾對外勤統計員人身安全的關注，統計處會繼續按16年中期人口統計的做法，即以「孖咇」形式進行家訪。



統計處又指，是次普查所需的電腦設備和服務，在19/20年度計起4個年度合共需約2.03億港元的非經常費用，包括要開發一個子系統以支援電話訪問服務及提升19個子系統以處理電子化的「短問卷」。