議員促鄭若驊就UGL案再解畫　否則提不信任動議

律政司司長鄭若驊未有外聘大律師尋求獨立法律意見，便決定不就前特首梁振英收取澳洲企業UGL 5000萬港元一事作檢控，做法惹來各界炮轟。立法會議員林卓廷認為外聘大律師其一因素是避免公眾有偏頗觀感，而政府的解釋卻背離律政司一貫做法，予人感覺現時做法是為梁振英案度身訂造。



林卓廷表示，公眾的偏頗觀感並非只牽涉個人私交如此簡單，亦要考慮涉事人會否與政府有密切關係，而過往涉及前高官的案件，即使涉事人與時任律政司沒有私交，卻仍會外聘大律師去避免公眾可能有偏頗觀感，所以今次律政司做法是偏離一貫做法，與過往案例有雙重標準。



林續指，假如律政司更改外聘大律師守則，應該預先向公眾交代及向立法會解釋，惟現時未有任何公布便於梁振英案上採取截然不同的標準，難免令人感覺為梁振英案度身訂造全新外聘大律師的指引。



林認為鄭若驊日前於機場的講話未能釐清問題，建議鄭若驊召開記者會詳細解釋，亦要盡快出席立法會司法及法律事務委員會會議交代檢控政策。他又呼籲市民參與元旦大遊行，要求鄭若驊交代真相及作合理解釋，亦會有法律團隊研究案件及搜集資料，為提出司法覆核作準備。他重申鄭若驊需要盡快解釋，假如沒有合理交代定會提出不信任動議。



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