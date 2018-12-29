鄭若驊僭建物業按揭涉違規　團體促金管局徹查

律政司司長鄭若驊近日多宗醜聞纏身，當中包括她今年初上任時隨即爆出的屯門住所僭建風波，刑事檢控專員早前發聲明表示，由於舉證不足，就其住所僭建只會檢控鄭的丈夫潘樂陶，鄭則可以「甩身」。不過有金融界團體質疑鄭的僭建物業按揭申請違規，指按揭文件並未列入該物業的僭建地庫，鄭或涉嫌行使了虛假文書，或作出失實陳述。



金融界團體「思言財雋」昨日(28日)在Facebook撰文指，從媒體報道得知，鄭的物業在購入時已包含屬僭建的一層地庫，強調地庫所佔面積明顯，卻未列入按揭文件當中，質疑鄭涉詐騙按揭。



思言財雋續指，受金融管理局監管的銀行，其前線員工會就負面新聞消息，對涉事客戶重新進行盡職調查，而鄭若驊作為政治敏感人物，銀行更應作加強版的盡職審查。同時銀行應將涉事客戶及其按揭個案，轉交金融罪案風險部和合規部跟進調查，一旦發現涉及欺詐，銀行應向警方報案，合規部亦須向金管局上報。



思言財雋質問，鄭的住所僭建醜聞曝光以來，涉事銀行和金管局有沒有跟進和調查事件？如若沒有，金管局如何確保各大銀行會嚴格遵守相關指引？強調監管機構和警方需要對事件出專業公正的調查。



金管局回覆傳媒查詢時，表示不會評論個別案件，又指銀行日常風險管理由個別銀行管理，金管局會通過恒常監管審視相關工作。



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