網民熱話：揸車睇籃球直播　白布遮擋冇人知？

司機為咗睇直播，罔顧乘客安全！有女乘客使用「call車」服務時，竟發現一名司機駕駛期間，以手提電話觀看籃球賽事直播，期間司機掛上白布將駕駛座與後座遮擋，以圖阻擋乘客視線，不過其另類行徑卻遭網民嘲諷是「此地無銀」。



網民Maggie Leung昨日(28日)於「巴打絲打 Facebook Club」專頁貼文，講述其經歷。「一上車發現有一塊大嘅白布遮住司機位」，她好奇向駕駛座探望，「司機原來一路揸車，一路睇籃球直播」，她更上載4張車廂內照片，並指摘司機，「呢個行為好危險，真係要注意安全」。相中可見，司機在駕駛期間，將手提電話放在軚盤前方，屏幕正播放近日打得如火如荼的NBA籃球賽事。雖然該名女乘客未說明所召喚是何種車㮔，不過根據車廂環境，不排除涉事是一輛7人車。



網友批評司機做法不可接受，「冇撞係高技術同好運」，不過亦有人將焦點放在白布上，抵死說是司機為乘客準備，「塊布係幫你止血，萬一炒車即刻有得用」、亦有人勸喻司機「唔一定係睇，聽Live都可以」。



根據《道路交通（交通管制）規例》，任何人士在汽車移動時，使用流動電話均屬違例，違例者最高可被罰款2000港元。



網民有話說：



Johnny Leung：嗰塊白布司機準備定，適當時候會攞嚟冚嘢用，唔好嚇親人



Daniel Chan：搭的士咪唔會睇波囉，頂多同時接三五七個app嘅order啫



Charles Chung：投訴佢，等佢唔使再揸，回家安心睇波，街上同時少一個炸彈！



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro