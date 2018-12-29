再指指點點批張建宗　江樂士被轟密謀做再生港督

全城繼續狙擊律政司司長鄭若驊「放生黎智英、唔告梁振英」，前刑事檢控專員江樂士加入戰團，選擇性「指指點點」鄭若驊處理UGL案手法捱轟，他今日(29日)死心不息再度發炮，把矛頭指向死撐鄭已第一時間解畫的政務司司長張建宗，批評張切勿「埋首沙堆」，甚或要求外界對今次事件的憂慮視若無睹。有政界中人批評，江樂士一連兩日「選擇性指指點點」，或另有圖謀凡事過問，密謀做「再生港督」、「幕後特首」。



江樂士於1997年至2009年擔任刑事檢控專員，長達12年，他近期突然「回歸」評論司法亂象惹議。有政界中人指出，前朝餘孽江樂士一連兩日「選擇性指指點點」，先是批評鄭若驊「唔熟書」，最新目標是港府第二把交椅張建宗，這反映香港九七回歸後無人維持秩序，「亂晒龍、冇人做家長」。



時事評論員陳雲生認為，江樂士「指指點點」具有選擇性，對於律政司不檢控壹傳媒黎智英的「黑金」秘捐案和違法佔中(佔領行動)案，以及黎涉刑恐東方報業集團男記者案懸而未決，「從來冇出過聲」。



陳續指，江樂士近日在鄭若驊被狠批至體無完膚後，再把矛頭指向另一名港府高官張建宗，此舉反映他想成為司法界的「代言人」，繼續凡事指手畫腳。