南亞兵團進佔南丫島闢毒窟兵器庫 　議員促警加強執法

離島區區議員余麗芬表示，南丫島治安一向不俗，亦有包括南亞裔等不同國籍的人士居住，惟最近治安卻起了變化，特別是入夜後，曾目睹有南亞裔人士在街頭疑似進行毒品交易。她憶述指：「當時見到佢哋神情慌慌張張咁，匿埋一邊打電話，之後過咗十幾分鐘，就有人過嚟畀啲嘢佢，之後就各自散開」，但奈何無證無據，她只能把情況向警方反映，要求巡查時多加留意。另有居民曾經投訴，指有南亞裔人士晚上在街頭聚集聊天，有時酒後喧嘩滋擾街坊，有居民為此曾報警求助。



余續稱有定期與警方聯絡交流，在區議會會議上亦會提出問題及反映情況，要求警方關注包括毒品等治安問題。近日因聖誕及新年假期，較多遊人會在島上留宿，亦有居民會「開party」，她形容治安難免會「比較雜啲」，因此促請警方加強巡邏及執法，以免南亞犯罪團趁機為非作歹為禍島上治安，令市民安全更有保障。



另有在南丫島居住約7年的嚴小姐指出，近年多了南亞裔人士遷入島上居住，惟之前未有聽聞他們涉及毒品等案件，經過今次事件後，她不諱言擔心島上的治安問題，坦言：「真係諗唔到係咁，會特別小心啲（出入）囉！」近年島上的盜竊案有上升趨勢，但「唔肯定係咪佢哋做」。



在島上住了逾10年的梁小姐表示，近來愈來愈多外來人搬入，當中包括南亞裔人士，認為治安環境確實「雜咗」，盜竊等罪案有上升趨勢，但不清楚是否有人吸毒或販毒。而住了近20年、經營士多的May姐，當得悉有南亞裔人士涉毒品藏武被捕後，坦言稱：「都會怕啲『生保』南亞人，都會擔心島上治安」