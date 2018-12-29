政Whats噏：註冊遇阻滯　阿基成立壓力團體好濕滯

前立法會議員馮檢基(阿基)退出其有份創立嘅民主民生協進會(民協)之後，就計劃另起爐灶成立不參政嘅壓力團體，早前已經透露有七位成員，當中包括三名區議員。不過，呢個壓力團體籌備咗超過半年，一直只聞樓梯響。原來壓力團體喺社團註冊過程中遇到阻滯，搵唔到合適地址作為社團註冊地址，好似無牌壓力煲煲緊冇米粥咁，連阿基都話，唔知幾時先正式成立到喇。



阿基話，早喺今年年中就已經向警務處社團事務處申請將壓力團體註冊為社團，以便壓力團體日後運作，但至今仍未獲批，主因係壓力團體地址出現問題。唔通佢哋冇錢租唔到地方做註冊地址？佢就解釋，社團事務處要求提供社團註冊地址嘅業主同意書，需要證明業主係同意該地址作為壓力團體用途。問題係如果直接同業主講，就會嚇窒啲業主，相信都冇乜業主肯制，但幾位成員又唔想向朋友揼心口借地方，所以只能向另一個可能性出發，就係用成員屋企作為壓力團體嘅註冊地址。



阿基喺立法會九龍西補選時曾透露其寓所係太太持有，阿基都坦言唔到佢話事，好在另一成員一口話可以借出屋企做註冊地址，總算可以呈交畀有關部門，阿基就直斥政府部門好麻煩，話自己又唔係要搞港獨，點解註冊都咁困難，記憶中當年民協註冊都冇搞咁多嘢喎。不過話時話，用成員屋企住址作為社團註冊會否牽涉土地用途等問題，就連阿基都答唔到喇。



現時該壓力團體已經向有關部門提交咗資料，幾時獲批就未知。講咁耐，究竟個壓力團體叫咩名呢？阿基就話想等註冊完成後先至公布，唔想畀人覺得個團體係得個名，做唔到嘢喎。聽阿基咁講，唔通佢都覺得個壓力團體有機會註冊唔到，爛尾收場？