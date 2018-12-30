陳茂波全年外訪兩月耗200萬元　眾高官之冠

二○一八年即將結束，東網向三司十三局查詢問責高官過去一年外訪離港日數及總開支，結果顯示，財政司司長陳茂波等三名財金高官的外訪總開支位列首三位，其中陳茂波的外訪離港日數略多於兩個月，即六十二點五天，外訪目的地遍及阿根廷、以色列等國家，總開支高達約二百萬港元，是眾高官之冠。



外訪總開支排名第二的是商務及經濟發展局局長邱騰華，他的外訪總開支達一百六十一萬港元，離港日數合共為六十八天，過去一年曾到美國華盛頓、巴布亞新畿內亞等地；而緊隨其後排第三是財經事務及庫務局局長劉怡翔，其外訪總開支為一百二十八萬港元，外訪期間有三十八天不在香港。此外，近年屢遭批評推動創科不力的創新及科技局局長楊偉雄，則於今年曾到英國倫敦、法國巴黎等地外訪，整體開支超過五十三萬港元。



至於過去一年外訪總開支少於廿萬只有兩名問責高官，其中保安局局長李家超的整體開支最少，只有九萬港元左右，而發展局局長黃偉綸的外訪日數為十一天，總開支近十五萬七千港元。



若以外訪次數計算，頻頻做好「內交」工作的政制及內地事務局局長聶德權，有最多廿四次外訪，合共六十一天不在港，主要到北京、上海等內地城市，外訪總開支為三十九萬六千多港元；外訪次數最少的是勞工及福利局局長羅致光，他過去一年外訪三次共十三天，外訪總開支近三十六萬港元。