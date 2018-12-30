鄭若驊外訪開支逾百萬　被炮轟不務正業

擅改檢控準則捱轟的律政司司長鄭若驊，上任將滿一年，東網翻查鄭上任至今的外訪紀錄，發現她的外訪開支突破一百萬港元，達一百一十七萬七千港元，十二次外訪總日數達到三十九天，即逾一個月不在港，足迹遍布英美日韓。「廿三萬監察」發言人、前立法會議員王國興狠批鄭若驊的立法會出席率低，違法佔中搞手不檢控，但又頻頻外訪，予人不務正業的感覺。有學者更直斥鄭本末倒置，醜聞纒身就外訪逃避傳媒狙擊，應該引咎辭職。



鄭今年一月上任以來，在立法會司法及法律事務委員會的出席率僅得兩成半，委員會共開了十二次會議，但鄭僅出席了三次，被批評「懶到出汁」，惟鄭在外訪方面就相當積極。鄭兩個月內三次出訪北京，單以七月計，共有十天外訪，今年九月更四次外訪共離港九天，地點包括南韓仁川、北京、廣州及深圳。至於鄭外訪開支相信與外訪地點有關，單以七月外訪美國華盛頓及紐約七天計算，費用已逾四十四萬四千港元，而六月出訪英國倫敦四天，開支亦達近四十萬一千港元。



王國興批評鄭若驊的立法會出席率低是極不理想，讓人感覺敷衍失責，而她外訪三十九天用了逾百萬港元，更看不到有何收穫能向公眾交代。他指鄭今年剛上任，接手的工作繁多，有多項法律問題要處理，公眾早已批評包括壹傳媒黎智英等三十九名違法佔領行動搞手仍未被檢控，而黎涉刑恐東方報業集團男記者案，律政司拖足十八個月仍未清楚交代，東方及受害男記者先後向律政司發出十一封信，回覆都只是「hea答」，令人質疑不分輕重、不務正業，大量外訪耗費公帑，有需要向公眾交代。



香港理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強就指，鄭外訪次數頻密，是否有實際意義成疑，加上她今年剛上任，應減少外訪以接手工作，而她的立法會出席率偏低，本末倒置，「我哋叫你做官，唔係叫你去旅遊吖嘛」，有事發生要找她，但都不在港，可見她並非心繫香港，而其外訪花費又高，是否用得其所就無人知，讓人感覺她發生僭建醜聞後，採取鴕鳥政策，似乎是刻意外訪逃避傳媒狙擊。



陳又指，東方及受害男記者向律政司發出十一封信，但鄭經常不在港，令人懷疑可能只交到下屬手上，她自己亦未會看這些信件；而傳媒對她的批評，她在外地亦未必掌握到事件的發展，導致錯判形勢，包括近日律政司在沒有外判或徵詢獨立法律意見下，決定不檢控前特首梁振英UGL案，都可能會作出失誤的決定，鄭應引咎辭職。



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