四電一腦發牌門檻高　中小型回收商卻步

「四電一腦」計劃明日起收緊安排，處理或儲存被棄置的「四電一腦」必須取得環境保護署發出的牌照，進出口電器廢物業務亦要有該署發出的許可證，同日起堆填區會停收有關電器。有業界人士批評，當局對業界人士申請牌照的規定過於繁複，環保署發牌要求亦嚴苛，令不少中小型回收商卻步，有回收商超過半年才成功申請牌照。



現時廢物處置牌照申請人需符合環保、土地規劃及消防安全等規定，且申請人需遞交「操作計劃書」，列明場地設施及處理工序等，並要求其目標物料回收率要達至八成以上，環保署會因應計劃書而批出牌照涵蓋何種電器。香港電器及電子設備回收協會創會會長張耀成批評，環保署要求處理手提電腦、桌上電腦及平板電腦要各領不同牌照，質疑這項規定匪夷所思：「電腦唔同但物料都相似，咁嘅要求只係增加攞牌難度」，認為該項規定窒礙回收商處理四電一腦，競爭減低並非好事。



張形容，目前申請牌照的過程如「過關斬將」，申請過程繁複：「冇番咁上下規模嘅回收商都攞唔到牌」，估計有三至四成回收商因牌照問題放棄「四電一腦」回收工作，尤以中小企為主。他又引述已領牌的回收商指，為符合申請要求廠房必須進行改裝，加上要提交大量文件，對中小型回收商是極大挑戰。