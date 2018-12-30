四電一腦回收運作無準則　單件上門索價$900

「四電一腦」計劃已落實四個月，環保署雖發出八個電器廢物處置牌照，但回收運作卻無準則，有回收商索價九百港元才肯上門回收一件電器，否則就要市民儲滿最少五部「四電一腦」舊貨品才上門；有回收商則表明只收集電腦與相關的電器；而獲政府補貼的歐綠保雖承諾免費回收，回收時間仍然滯後。有回收商批評環保署政策傾斜，「補貼」歐綠保對其他業界不公，其他回收商因應運輸成本高不得不收費回收，擔心未來將出現廢電圍城。



東網記者早前以顧客身份，致電八間持電器廢物處置牌照公司，查詢上門回收「四電一腦」中任意一款電器的安排，發現當中僅歐綠保願意免費上門回收，其餘回收商各有說法，大都要求一定數量的電器才會上門，間接要消費者在家中及設施處儲滿幾部電器，才獲有關服務。



有回收商透露，最少要有五部電器才能免費上門回收，否則便要收取運輸費，若消費者居住沙田，該名回收商聲稱要收取高達九百港元運輸費。亦有回收商得悉單一款電器回收的要求後，反建議消費者聯絡歐綠保上門更佳。另外，有兩間回收商亦表明只收集電腦與相關的電器，如打印機等，其他電器均不會回收。



其中一個持牌回收商科域國際有限公司簡姓董事解釋，其公司僅申請了處理電腦的牌照，若上門回收量不足且地點位於市中心，運輸費及泊車費全部都是成本，不得不收費。他痛斥環保署不公，僅資助歐綠保，發牌門檻又極高，對回收商申請處理手提電腦、桌上電腦及平板電腦各有不同申請要求，窒礙其他中小型回收商生存。



環保團體綠惜地球總幹事劉祉鋒建議，物管公司可協助住戶湊齊一定數量舊電器，解決目前上門回收問題，長遠則建議小型回收商及物流公司做「駁腳」，在市區回收後交回歐綠保作拆解處理，而歐綠保則可支付服務費予它們，提升回收效率之餘，又可避免「一商獨大」所造成的不公。



歐綠保稱一直與業界不同持份者保持緊密聯繫與合作，當中包括與零售商、運輸公司及回收商等進行商業合作，以收集他們從本地回收的四電一腦。目前每個工作天平均執行約八百八十宗服務個案，至上月底總處理量已超過一萬二千公噸。環保署稱，截至今年十二月廿日，除八個已發出的牌照外，署方亦收到另外十宗電器廢物處置牌照及兩宗出入口的申請，現正積極處理當中。署方一直容許及鼓勵營辦商透過市場機制以不同模式與其他業者合作，收集四電一腦送WEEE‧PARK作妥善處理。