交通補貼計劃元旦推出　上限$300

元旦迎來加價潮，亦有資助計劃同日實施，算是苦中一點甜。政府免入息審查公共交通費用補貼計劃將在元旦正式推行，市民每月公共交通開支若超過四百港元，超出金額的兩成五可獲政府補貼，以每月三百港元為上限。除此之外，衞生署第二階段大腸癌篩查計劃，亦在元旦展開，覆蓋範圍擴展至五十六至七十五歲的香港居民。



運輸署昨提醒市民，元旦日亦即後日起，可享公共交通費用補貼，首筆補貼可於明年二月十六日起，在各港鐵站、輕鐵客務中心及指定渡輪碼頭設置的「補貼領取站」，以及到全港7-11便利店、OK便利店和惠康超級市場領取，八達通手機應用程式及八達通服務站亦可領取補貼。計劃亦涵蓋由該署批准納入的指定紅色小巴、街渡及邨巴等，受惠路線會展示計劃標誌以作分辨。



至於第二階段大腸癌篩查計劃方面，衞生署早前指合資格人士可約見參與計劃的醫生，進行大便免疫化學測試，每次可獲政府資助二百八十港元，若化驗結果呈陽性，即可被轉介接受大腸鏡檢查，如需切除息肉，可獲資助八千五百港元；毋須切除息肉的，亦可獲資助七千八百港元。第三階段會進一步擴展至五十至七十五歲人士，詳情有待公布。