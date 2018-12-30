元旦加價潮　港鐵票價隧道費電費全部加

元旦加加加！二○一八年將到尾聲，後日即將踏入二○一九年，新一年加價接踵而來，各類交通費相繼加價，市民要提前作預算。港鐵明年「乜都加」，除早前宣布多項月票計劃需加價十至十五港元外，其每程百分之三的車費回贈，亦會在元旦日結束，意味港鐵車費正式加價百分之三點一四。除此之外，大欖隧道迎來加價，其中私家車收費將加四港元，市民明年或需面臨交通費的重擔。



港鐵的交通費用明年可謂全面加價，五款全月通加強版及港鐵都會票，將加價十至十五港元不等，其中最貴的「東涌—香港全月通加強版」將由六百二十港元加至六百三十五港元，港鐵都會票則由四百二十五港元加至四百三十五港元，全日通售價亦由二十七港元加至二十八港元。雪上加霜的是，港鐵每程百分之三車費回贈在元旦結束，屆時港鐵正式收取新票價。



自駕人士都要面對加價。大欖隧道明年起將實施新收費，除小巴收費維持不變外，其他將加價百分之八至十，當中私家車及的士由四十四港元加至四十八港元，電單車亦由廿港元加至廿二港元。加完隧道費，泊車費亦「走唔甩」，房委會轄下一百五十七個停車場亦將於元旦日起加租，涉及三萬零五百個車位，各類車位租金加百分之三至八，其中各地區私家車時租車位要加一港元，月租收費上調約百分之六，最貴要二千八百九十港元。



交通費加個不停，日常電費亦需留意。中電及港燈今年宣布加電費，中電已於十月起調升每度電百分之二，港燈亦緊追其後，元旦起大幅加價百分之六點八，由每度電一百一十二點五仙加至一百二十點一仙。港燈亦宣布於加價日起，同時加碼推出「智惜用電服務」，每年撥三千五百萬港元資助樓宇更換節能設施、資助綜援人士及劏房戶購買節能家電等。



另外，蘋果公司推出的iPhone二百二十八港元低價換電優惠亦即將結束，元旦日起收費將增加一百六十港元，新價為三百八十八港元，iPhone X收費更要五百四十八港元，有需要的市民記緊把握最後兩天換電池。