學者促港府退出酷刑公約

假難民濫用免遣返聲請審核機制，並不斷提出上訴拖延留港，一四年至今個財政年度已花掉近五十億元公帑，有研究美國難民政策的學者指，本港治安已被假難民嚴重破壞，認為港府應當機立斷，爭取國際輿論，尋求中央政府退出聯合國《禁止酷刑公約》；有立法會議員指，即使未能退約，港府亦應擴建羈留中心，羈押曾在港干犯刑事罪行人士，禁止他們踏足社會，破壞本港治安。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強近年深入研究美國難民政策，指美國聯邦政府一直採取速戰速決策略，若核實為假難民，會於短期內遣返，若有人提出上訴，聯邦政府不一定批出法律援助，認為港府於處理假難民問題一直不夠果斷，縱容利益集團藉此圖利和助長假難民問題。



陳續謂，港府一直因應終審法院的判例寬待假難民，但數年過後，當時的社會環境與現時已有很大分別，假難民排山倒海破壞社會安寧，認為港府應當機立斷，爭取國際輿論，探討退出公約的可能性，即使未能即時退出公約，亦應落閘，若核實為經濟難民，應倣效講求人權的美國，即時遞解出境，若對方上訴，亦不要無限量提供法律援助，認為本港的公帑，應用於醫療及社會福利，特別是本港高齡化，令長者老有所依，非將金錢掉進大海。



立法會跟進免遣返聲請統一審核機制有關事宜小組委員會主席葛珮帆亦認同，干犯罪行的假難民對本港社會構成危險，認為丹麥計劃將有犯罪紀錄的難民送往小島隔離做法值得參考，建議港府倣效，將曾在本港觸犯刑事罪行的假難民羈押，防止他們走出社會繼續破壞治安，亦可發出強烈訊息，假難民在港違法絕不可繼續大搖大擺留港，以收阻嚇作用；亦應加快司法程序審核，不要再虛耗大量公帑。